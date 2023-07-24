الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في الدنمارك

جريدة الدستور

أقدم عدد من الأشخاص في الدنمارك الاثنين، على إحراق نسخة من القرآن، أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن، مما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ونظمت مجموعة "Danish Patriots"، مظاهرة مماثلة الأسبوع الماضي، حيث بثت الأحداث مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشهدت بغداد تظاهرات شعبية، احتجاجًا على إحراق مجموعة دنماركية متطرفة ومناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي، أمام سفارة بغداد في العاصمة كوبنهاجن.

إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد الحكومات والمنظمات الغربية إلى وقف ممارسات التحريض وبث الكراهية.

مصر تدين تكرار تمزيق وحرق القرآن بالسويد 

و أدانت مصر بأشد العبارات سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة استوكهولم، في تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم.

وأعربت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إزدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالى خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.

وأكدت مصر ضرورة أن تضطلع الدول بمسئولياتها في  التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.

الدنمارك القرآن السفارة العراقية كوبنهاغن العلاقات الدبلوماسية

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