الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

12 سيارة إطفاء تحاصر حريق مصنع أثاث مكتبى بالعبور

سيارة إطفاء
سيارة إطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمصنع أثاث مكتبي بالمنطقة الصناعية بالحى السابع بمدينة العبور بعد الدفع بـ12 سيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة وتتم الأن أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى. 

وانتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لموقع نشوب حريق بمصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور، حيث أسفر الحريق حتي الآن عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق وإصابات مختلفة وجرى التعامل مع الحالات فورا من قبل الإسعاف ونقلهم لمستشفى السلام العام بالقاهرة ولا توجد وفيات.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور.

وعلى الفور جرى إخطار الحماية المدنية والتي انطلقت على الفور لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجار أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد.

كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحريق لسرعة التعامل مع المصابين أو حالات وفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت المعاينة الأولية عن نشوب حريق هائل نشب بمصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور وجار أعمال السيطرة على الحريق.

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