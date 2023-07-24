الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالأرقام.. باتشيكو يقود بيراميدز لتحقيق أفضل النتائج فى موسم واحد

بيراميدز أنهى مشواره
بيراميدز أنهى مشواره فى الدورى بالفوز على الأهلى

نجح البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، في قيادة الفريق لتحقيق أفضل النتائج منذ مشاركته في الدوري الممتاز باسمه الجديد لأول مرة موسم 2018/ 2019، حيث أنهى الدوري في المركز الثاني وصعد للدور نصف النهائي في بطولة كأس مصر.

بيراميدز أنهى بطولة الدوري هذا الموسم في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بعدما حقق 22 انتصارًا وتعادل سبع مرات وخسر خمس مرات، وسجل 58 هدفًا ودخلت مرماه 24 هدفًا.

لغة الأرقام تؤكد أن 73 نقطة هو أكبر عدد من النقاط جمعه بيراميدز في موسم واحد، كما حقق 22 انتصارًا وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها الموسم الماضي، وسجل 58 هدفًا وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله في بطولة الدوري خلال موسم واحد، كما أن شباكه اهتزت 24 مرة، وهو أقل عدد من الأهداف يدخل مرمى الفريق في موسم واحد مقابل 25 هدفًا في الموسم الماضي.

الموسم الأول لبيراميدز باسمه الجديد كان 2018/ 2019، وأنهاه في المركز الثالث برصيد 70 نقطة وحقق 19 انتصارًا و13 تعادلًا، ونال هزيمتين وسجل 61 هدفًا ودخلت مرماه 31 هدفًا.

في موسم 2019/ 2020، احتل بيراميدز المركز الثالث أيضًا برصيد 65 نقطة، وحقق 19 انتصارًا و8 تعادلات ونال 7 هزائم وسجل 54 هدفًا ودخلت مرماه 33 هدفًا.

في موسم 2020/ 2021 احتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 55 نقطة، وحقق الفوز في 13 مباراة وتعادل 16 مرة وخسر خمس مباريات وسجل 57 هدفًا ودخلت مرماه 37 هدفًا.

في موسم 2021/ 2022 احتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 71 نقطة، بعدما حقق 22 انتصارًا مقابل خمسة تعادلات وسبع هزائم، وسجل 56 هدفًا ودخلت مرماه 25 هدفًا.

الدوري المصري الممتاز بيراميدز البرتغالي جايمي باتشيكو المركز الثاني بطولة كأس مصر

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