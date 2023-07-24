ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية جهودها خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع النقد الأجنبي، تم ضبط 7 قضايا.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 2073 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 250 حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال الأمن العام، تم ضبط 20 قضية.

- في مجالي مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية- وتزوير المستندات» تم ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية.