مراسلة "DMC" ترصد تطورات العمل فى البرج الأيقونى بالعلمين الجديدة

كشفت هدير جميل، مراسلة فضائية "DMC"، عن تطورات العمل في البرج الأيقوني بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان "العالم علمين".

وأوضحت أن هناك تطويرا وإنجازات وعملية إنشاءات مستمرة للعلمين الجديدة في الظهير القبلي للعلمين، الذي يشهد إنشاء أكبر برج أيقونى على غرار البرج الإيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو أطول برج في إفريقيا، والذي يعد من أطول 10 مبانٍ سكنية في العالم.

وأشارت إلى أن البرج الإيقوني تبلغ مساحته حوالي 400 ألف متر مربع، فيما يتكون من 67 دورا، ويبلغ ارتفاعه 300 متر، ويشتمل على 375 دعامة حفر دوارة بقطر 1.2 متر وطول 45 مترا لكل منها.

ونوهت إلى أن حجم الإنشاءات التي انتهت بالفعل هو 17 دورا حتى الآن، على الرغم من بدء الأعمال الإنشائية منذ وقت قريب للغاية، ومن الممكن أن يتم تسليم البرج في حالة انتظامه في الإنشاءات بهذا الشكل السريع قبل حلول موعد التسليم المحدد في 2025.