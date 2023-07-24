الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "DMC" ترصد تطورات العمل فى البرج الأيقونى بالعلمين الجديدة

البرج الأيقوني بالعلمين
البرج الأيقوني بالعلمين الجديدة

كشفت هدير جميل، مراسلة فضائية "DMC"، عن تطورات العمل في البرج الأيقوني بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان "العالم علمين".

وأوضحت أن هناك تطويرا وإنجازات وعملية إنشاءات مستمرة للعلمين الجديدة في الظهير القبلي للعلمين، الذي يشهد إنشاء أكبر برج أيقونى على غرار البرج الإيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو أطول برج في إفريقيا، والذي يعد من أطول 10 مبانٍ سكنية في العالم.

وأشارت إلى أن البرج الإيقوني تبلغ مساحته حوالي 400 ألف متر مربع، فيما يتكون من 67 دورا، ويبلغ ارتفاعه 300 متر، ويشتمل على 375 دعامة حفر دوارة بقطر 1.2 متر وطول 45 مترا لكل منها. 

ونوهت إلى أن حجم الإنشاءات التي انتهت بالفعل هو 17 دورا حتى الآن، على الرغم من بدء الأعمال الإنشائية منذ وقت قريب للغاية، ومن الممكن أن يتم تسليم البرج في حالة انتظامه في الإنشاءات بهذا الشكل السريع قبل حلول موعد التسليم المحدد في 2025.

البرج الأيقوني البرج الإيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة البرج الإيقوني في العلمين الجديدة فعاليات مهرجان العلمين فعاليات مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز بدمياط (صور)

باستثمارات 5 ملايين دولار.. تخصيص أرض لإنشاء مركز لصيانة مضخات المياه بـ"اقتصادية قناة السويس"

بعد اعتدائه على لاعب بيراميدز.. رابطة الأندية تقرر إيقاف حسين الشحات مباراتين

الخميس.. عزاء والد الدكتور محمد الباز بمسجد عمر مكرم

أردوغان يناور الأوروبيين: سيب وأنا أسيب!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)