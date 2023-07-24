الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بمستقبل وطن: زيارة وفد "بلاك روك" للقاهرة دليل نجاح مصر فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار

المهندس محمد رزق
المهندس محمد رزق

أكد المهندس محمد رزق، القيادى بحزب مستقبل وطن، أهمية زيارة مسئولي شركة "بلاك روك" العالمية، إحدى كبريات شركات إدارة الأصول حول العالم، لمصر ولقائهم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصرية، واصفا تلك الزيارة بالتاريخية والتي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية واستكشاف المستثمرين الأجانب للمزيد من الفرص الاستثمارية في البلاد والتعرف على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية لتهيئة مجال الاستثمار من جلال إجراءات تحفيزية وتذليل كافة العقبات لتسهيل عمل المستثمرين في مصر.

وقال "رزق" إن زيارة مسئولي شركة بلاك روك لمصر تنبع أهميتها من أنها شركة عالمية متعددة الجنسيات، تهدف إلى إدارة المخاطر وإدارة أصول مؤسسية للدخل الثابت، كما أنها أكبر مدير للأصول في العالم، بإجمالي أصول تحت إدارتها 10 تريليونات دولار، في يناير 2022 وامتلاكها 70 مكتب في 30 بلد وعملاء في 100 بلد، كما احتلت شركة بلاك‌ روك المرتبة 192 على قائمة فورتضن 500 لأكبر الشركات الأمريكية من حيث الدخل، ووفقا لتقرير مشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية عام ٢٠٢٠ فإن الشركات الثلاث الكبرى لإدارة الأصول، بلاك‌ روك وڤانگارد و ستيت ستريت يديرن أكثر من 15 تريليون دولار من الأصول العالمية المُدارة تحت الإدارة وهو ما يكشف ضخامة استثمارات تلك الشركة.

وأوضح القيادى بحزب مستقبل وطن، أن زيارة مسئولي شركة بلاك روك لمصر تكشف قدرة الاقتصاد المصري على اجتذاب كبرى الشركات العالمية، وأنه يسير في الطريق الصحيح، ونجاحها في تهيئة مناخ للاستثمار، وتمثل خطوة مهمة للغاية وتمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، في إطار الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات ودعمه بكافة السبل، بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

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