"بلاسخارت" تؤكد حرص الأمم المتحدة على مساعدة العراقيين بمختلف المجالات

بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم، ملف النازحين والتغيرات المناخية.

وذكر بيان لرئاسة العراقية، أن عبد اللطيف جمال رشيد استقبل اليوم في قصر بغداد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، مشيرًا إلى أن رشيد تحدث خلال اللقاء عن مجمل الأوضاع السياسية في العراق ودور الأمم المتحدة والجهود المبذولة في ملف النازحين والمهجرين، فضلاً عن التغيرات المناخية.

وأضاف البيان أنه جرت أيضًا خلال اللقاء مناقشة عمل الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها في دعم العراق وتنشيط دورها، خاصة في المشاريع التي تبنتها الأمم المتحدة والملفات الإنسانية، المتمثلة بحسم ملف النازحين وتيسير عودتهم إلى مناطق سكناهم.

ومن جانبها، أكدت بلاسخارت حرص الأمين العام للأمم المتحدة على بذل كل ما يمكن أن يساعد العراقيين في مختلف المجالات.