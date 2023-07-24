رئيس الجامعة اليابانية: نضع أولوية قصوى لدعم وتطوير منظومة البحث العلمى

أكد رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عمرو عدلي أن الجامعة تضع أولوية قصوى لدعم وتطوير منظومة البحث العلمي وتوجيه الأبحاث التطبيقية لخدمة الصناعة، جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عمرو عدلي وفد هيئة الفولبرايت بالقاهرة برئاسة الدكتورة ماجي نصيف، مدير الهيئة؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال البحث العلمى والمنح الدراسية وتنمية قدرات الباحثين، بحضور عمداء الكليات ومدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وأشار عدلي إلى حصول الجامعة المصرية اليابانية على المركز الأول في مؤشر براءات الاختراع على مستوى الجامعات المنشأة باتفاقية خاصة مع حكومات أجنبية والجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، التي أعلنتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار في فبراير الماضي.

من جانبه، استعرض عميد كلية هندسة التصميم الإبداعي الدكتور عمرو الطويل، خلال اللقاء، كليات الجامعة والبرامج الدراسية التي تقدمها، ومميزات النموذج الياباني في التعليم الذي تتبناه الجامعة، إلى جانب المنح الدراسية بالدراسات العليا التي تخصصها الجامعة للطلاب الأفارقة، وفلسفة إنشاء الجامعة اليابانية واستراتيجيتها التي تستهدف دعم التنمية المستدامة في مصر.

من جهتها، أعربت الدكتورة ماجي نصيف، مدير هيئة الفولبرايت بالقاهرة، عن سعادتها بزيارة الجامعة اليابانية لبحث سبل التعاون مع الهيئة لاستفادة الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المنح المختلفة التي تقدمها الهيئة في مرحلة الماجستير وأبحاث مابعد الدكتوراة.

وأضافت أن الهيئة تقدم منح دراسية للحصول على درجة الماجستير في تخصصات مختلفة، وبرامج في مجال ريادة الأعمال والابتكار، والدراسات الاقتصادية، والفنون الجميلة والتطوير المهني.