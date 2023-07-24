الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مجالات تعاون جديدة بين مصر وإيطاليا للقضاء على الهجرة غير الشرعية

النائب أحمد سعد نويصر
النائب أحمد سعد نويصر

اعتبر أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، بمثابة تأكيد على الأهمية البالغة لملف الهجرة في مصر، خاصة مع وجود ما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ.

وأكد "نويصر" في تصريحات صحفية له، أن لقاء رئيس الوزراء مع رئيسة وزراء إيطاليا خير دليل على التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن إيطاليا في الشريك التجاري الأول لمصر في الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر ستساعد على فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في كل المجالات سواء الزراعة والري والتصنيع الغذائي أو البتروكيماويات والغاز الطبيعي مما يوفر فرص عمل للشباب بدلا من الاتجاه للهجرة غير الشرعية.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر إلى أن الحكومة المصرية نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية وتسلل الحدود وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن مصر وإيطاليا تسعيان إلى القضاء على الهجرة غير الشرعية بكل الجوانب المحتملة لمنع تكرار محاولات الهجرة غير الشرعية، خاصة أن إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تعرضا للهجرة غير الشرعية.

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