الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب العدل يطالب جامعة الإسكندرية بإعادة تصحيح امتحانات الحقوق

أمين شباب حزب العدل
أمين شباب حزب العدل بالإسكندرية

طالب محمد ناصر، أمين شباب حزب العدل بالإسكندرية، إدارة جامعة الإسكندرية بتوضيح ما حدث في نتيجة طلاب كلية الحقوق، وسرعة إجراء إعادة تصحيح لأوراق الطلاب الراسبين ممن تقدموا بتظلمات فى أى مادة، مهما بلغ عدد المواد لكل طالب أو طالبة.

وشدد آمين شباب حزب العدل، في بيان له اليوم، على أن نتائج طلاب كلية الحقوق تسبب أزمة ما بين الحين والأخر، مما يتسبب في تدهور الحالة النفسية لطلاب الجامعة وأهاليهم.

ولفت "ناصر" إلى متابعة الحزب لما حدث في نتائج  طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لهذا العام، مشيرًا إلى أن الحزب قد قام باستطلاع رأي الأعضاء من المنتسبين لكلية الحقوق ورأي الطلاب في العموم، ووجد أن هناك حالة، عند غالبية المشاركين في الاستطلاع، من الغضب والحزن بسبب شعورهم بإن  نتيجة الامتحانات غير منطقية وأنه وقع عليهم الظلم بسبب  إنخفاض نسب النجاح وكثرة الراسبين.

وطالب الحزب بضرورة حسم الأمر، وإعلان نتيجة إعادة التصحيح فى أقرب وقت ممكن، حفاظا على مستقبل الطلاب وحالتهم النفسية والعلمية، وبمحاسبة من أخطأ فى حق الطلاب إذا ثبت ذلك وإعلان كيفية عقابه.

الامتحانات الإسكندرية الطلاب الراسبين حزب العدل بالإسكندرية جامعة الإسكندرية حزب العدل شباب حزب العدل

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز بدمياط (صور)

باستثمارات 5 ملايين دولار.. تخصيص أرض لإنشاء مركز لصيانة مضخات المياه بـ"اقتصادية قناة السويس"

بعد اعتدائه على لاعب بيراميدز.. رابطة الأندية تقرر إيقاف حسين الشحات مباراتين

الخميس.. عزاء والد الدكتور محمد الباز بمسجد عمر مكرم

أردوغان يناور الأوروبيين: سيب وأنا أسيب!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)