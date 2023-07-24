حزب العدل يطالب جامعة الإسكندرية بإعادة تصحيح امتحانات الحقوق

طالب محمد ناصر، أمين شباب حزب العدل بالإسكندرية، إدارة جامعة الإسكندرية بتوضيح ما حدث في نتيجة طلاب كلية الحقوق، وسرعة إجراء إعادة تصحيح لأوراق الطلاب الراسبين ممن تقدموا بتظلمات فى أى مادة، مهما بلغ عدد المواد لكل طالب أو طالبة.

وشدد آمين شباب حزب العدل، في بيان له اليوم، على أن نتائج طلاب كلية الحقوق تسبب أزمة ما بين الحين والأخر، مما يتسبب في تدهور الحالة النفسية لطلاب الجامعة وأهاليهم.

ولفت "ناصر" إلى متابعة الحزب لما حدث في نتائج طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لهذا العام، مشيرًا إلى أن الحزب قد قام باستطلاع رأي الأعضاء من المنتسبين لكلية الحقوق ورأي الطلاب في العموم، ووجد أن هناك حالة، عند غالبية المشاركين في الاستطلاع، من الغضب والحزن بسبب شعورهم بإن نتيجة الامتحانات غير منطقية وأنه وقع عليهم الظلم بسبب إنخفاض نسب النجاح وكثرة الراسبين.

وطالب الحزب بضرورة حسم الأمر، وإعلان نتيجة إعادة التصحيح فى أقرب وقت ممكن، حفاظا على مستقبل الطلاب وحالتهم النفسية والعلمية، وبمحاسبة من أخطأ فى حق الطلاب إذا ثبت ذلك وإعلان كيفية عقابه.