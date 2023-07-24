المشدد 10 سنوات لسارقي سائق بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من حرفي سيارات وعاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة السلاحان الأبيض المضبوطين، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد اتهامهم بسرقة سائق سيارة أجرة بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى والمستشار محمد إبراهيم عوض، المستشار أكرم محمدين الفضالي.



ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 2501 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بقيام المتهمين باستدراج سائق سيارة أجرة، وسرقته بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، إلى أنه حال مباشرة المجني عليه "م.ع.ع" سائق سيارة أجرة، بموقف دمنهور، حضر إليه المتهمين الأول والثاني كل من "أ.ج.م" حرفي سيارات و"ص.ص.ت" عاطل، وطلبا منه توصليهما إلى المستشفى الجامعي الميري بالإسكندرية، وبوصولهما ظلا يماطلاه إلى أن اتفقا معه على اصطحابهما إلى منطقة نجع السراحنه في برج العرب، مدعين في رغبتهم في التقابل مع أحد معارفهم.



وأكدت التحقيقات، أن المتهم الأول بالتعدي عليه بعده ضربات استقرت برأسه بسلاح أبيض، واستولوا على السيارة ومبلغ مالي 220 جنيها وهاتف محمول، وقام المتهم الأول ببيع الهاتف المحمول للمتهم الثالث "إ.م.م" الذي يعلم بكون الهاتف المحمول متحصل من جريمة سرقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.