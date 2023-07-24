الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع موظف بالمعاش إثر انقلاب سيارته بسبب انفجار الإطار الأمامى بالعبور

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي موظف بالمعاش مصرعه إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي به بالطريق الأوسطي دائرة قسم شرطة أول العبور، بمحافظة القليوبية، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة واختلال عجلة القيادة بيده. 

جرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسطي دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسطي دائرة القسم، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة واصطدامها بالحاجز الخرساني، وأسفر عنه مصرع قائد السيارة "محمد م ي"، 72 سنة، موظف بالمعاش، إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

وجرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث.

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