حادث مروع بـ"إقليمي المنوفية" يتسبب في إصابة شخص ببتر كلي بزراعه

أصيب شخص ببتر في ذراعه الأيسر وذلك عقب تعرضه لحادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بين سيارتين في نزلة سعد عطية التابعة لدائرة مركز شرطة الباجور، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الباجور لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال الواقعة، وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.



وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على نزل الطريق الإقليمي سعد عطية بدائرة المركز وعلى الفور جرى التنسيق مع الإسعاف لانتقال لموقع الحادث كما انتقل الكول الأمني للوقوف على تداعيات الحادث.



وبالانتقال والفحص تبين إصابة ر، م، م 47 عاما مقيم طهطا، سوهاج سائق، وجرى نقله إلى مستشفى الباجور العام لاتخاء الإجراءات الطبية اللازمة حيال حالته الصحية، حيث تم بتر زراعه الأيسر على إثر تعرضه للحادث كما حررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.



ونسق مركز شرطة الباجور مع الوحدة المحلية لرفع آثار الحادث لعدم التأثير على حركة المرور في تلك المنطقة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.