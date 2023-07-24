الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هانى الناظر يحذر المواطنين من تناول أدوية دون استشارة طبية (فيديو)

هاني الناظر
هاني الناظر

حذّر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، من تناول أي أدوية أو عقاقير لعلاج أي مرض دون استشارة طبيب فورية، كي لا يتفاقم الأمر.

وأكد، خلال حواره على قناة TEN، اليوم الإثنين، أنه يجب استشارة الطبيب قبل الحصول على عقار طبي، خاصة أن السائد بين المواطنين هو استشارة بعضهم البعض داخل الأسرة الواحدة دون الطبيب، محذرا من تناول المضادات الحيوية وأدوية البرد والإسهال دون استشارة طبيب كي لا يتعرض المريض لمضاعفات.

الأرتكاريا

ونوه استشاري الأمراض الجلدية بأن الانفعال أو الحزن الشديد بشكل مفاجئ قد يسبب الإصابة بالأرتكاريا، والتي تعتبر نوعا من أنواع الحساسية، ومن أبرز أعراضها الإحساس بالرغبة في الهرش، وظهور بقع حمراء في أماكن متفرقة في الجسم، وقد تزداد أثناء تناول المضادات الحيوية بشكل عشوائي دون استشارة الطبيب.

قشرة الشعر

وأضاف أنه للتعامل مع قشرة الشعر بشكل بسيط ودون تكلفة مرتفعة، والتي تظهر مع البشرة الدهنية، ولا يصح استخدام الكريمات والمركبات والزيوت لأنها ستؤدي إلى زيادة القشرة، ولكن يجب استخدام شامبو من شامبوهات القشرة، ويستخدم في تدليك فروة الرأس بشكل جيد وتركه على فروة الرأس ما لا يقل عن 5 دقائق قبل الغسل، وعند تكرار هذا الأمر بشكل يومي سوف تنتهي القشرة من الشعر بشكل نهائي.

الإكزيما

وشرح كيفية التعامل مع الإكزيما، قائلا إنها تظهر في فصل "الربيع والخريف والشتاء"، ولا ترتبط بفصل الصيف فقط، كما أكد أن هناك أنواعا مختلفة من الإكزيما، مشيرا إلى أن هناك أسبابا كثيرة للإصابة بالإكزيما فمن الممكن إصابة الإنسان بها عن طريق اللمس.

وأوضح أن طريقة العلاج تتم من خلال تناول أدوية خاصة بعلاج الإكزيما، وقد يحتاج المريض لكريم مضاد للالتهاب، وبالتالي يجب على المريض استخدام صابونة الجلسرين عند الاستحمام للحد من أي التهاب محتمل، وذلك لأنه خالٍ تماما من أي مواد كيماوية ومفيد لبشرة الجسم أيضا.

الأرتكاريا قشرة الشعر الاكزيما الأمراض الجلدية هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث المركز القومي للبحوث

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