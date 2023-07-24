الكنيسة المارونية تختتم احتفالات "مار شربل"

اختتمت إبارشية القاهرة المارونية، احتفالات "مار شربل"، والتي كانت قد بدأت منذ أسبوع، حيث خصص مطران الإبارشية "جورج شيحان" هذا العام أسبوعًا كاملًا للاحتفال بالقديس كعادة غير مسبوقة في الإبارشية التي شهدت تجمع كل الطوائف الكاثوليكية في مصر للاحتفال بقديس الكنيسة الجامعة، ومواصلة مسيرة السنودسية.

وبحسب "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" أقيم القداس الاحتفالي الأخير بتذكار القديس، وترأس الصلاة سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر. شاركه صلاة القداس كل من: الخوري نادر جورج، والخوري نبيل هب الريح، والخوري جوزيف طيرة.

حضر صلاة القداس السفير على الحلبي، سفير لبنان في القاهرة، والمنسينيور مارسيل ضيوف سكرتير السفير البابوي، والأب جودت أذى من رهبنة الدومنيكان، وعدد كبير من أبناء الرعية.

ورحب المطران بضيوف الكاتدرائية في بداية حديثه، وشكر كل المطارنة والأساقفة والآباء الذين شاركوا بطقسهم وليتورجياتهم المختلفة وبجوقاتهم وكورالهم وشمامستهم في الاحتفال على مدار أيام الأسبوع.. ثم ألقى كلمة العظة، وقال فيها: "إن أسبوعا جمعنا بطقوس مختلفة في قلب الكنيسة الكاثوليكية، أردنا علامة مرئية تظهر أننا نستطيع أن نكون معا، ونصلي معا".

وأضاف: "لقد سمع شربل صوت الرب يسوع يقول له: "تعال واتبعني"، ومن هنا علينا أن نختار ونحسن الاختيار، إن المراحل التي عاشها القديس شربل في الدير كراهب ملتزم مصلى أمينا لنذوره الرهبانية هي جوابا لكل مكرس ليدرك أن الحياة مع الله هي خير من كل شيء ومن كل مجد أرضى".

واختتم سيادة المطران عظته قائلا: "الشكر للرب يسوع الذي سمح أن نحيي هذا الأسبوع المبارك. الشكر للسادة الأساقفة، والآباء الكهنة الذين شاركوا واحتفلوا معنا. والشكر للإخوة المؤمنين".