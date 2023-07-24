الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع رصف وتطوير منطقة مساكن المستشفى التعليمى

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، أعمال رصف الطبقة النهائية بمنطقة المستشفى التعليمى بنطاق حى غرب شبين الكوم بإجمالى 13 شارع بمجموع أطوال 5600 م تقريباً، وذلك في إطار جولته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، رافقه خلالها المحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، والمهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسى للمحافظة، والأستاذة هناء عقيلة رئيس حى غرب، والأستاذة عواطف طاحون رئيس حى شرق.

وتابع المحافظ الموقف الحالي لمنطقة تطوير منطقة المستشفى التعليمى، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف المتكاملة من (قطع الفرمة وتكسير الأرصفة المتهالكة ورفع مطابق الصرف الصحي وتركيب بلاعات مياه الأمطار وإنشاء أرصفة جانبية وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك علي جانبي الطريق بمنطقة المربع السكني ومن المقرر أن يتم نهو  كافة الأعمال بنهاية الأسبوع الحالى. 

ووجه المحافظ رئيس حى غرب برفع وإزالة كافة الإشغالات المتواجدة بالمنطقة وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق  للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الإنضباط العام بالمنطقة.

كما تابع المحافظ التجهيزات النهائية بحديقة بشاير الخير الجديدة بشارع عاطف السادات بحى غرب ضمن خطة المحافظة لإنشاء وتطوير الحدائق والميادين العامة بنطاق المحافظة لخلق  متنفساً حضارياً وجمالياً للمواطنين، وتقام الحديقة على مساحة 1500 م2 تقريباً، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، حيث تم الإنتهاء من تركيب البرجولات الخشبية والأسوار الحديدية وإنشاء مساحات خضراء واستراحات للمواطنين وتركيب بلاط الإنترلوك، ووجه المحافظ القائمين على الأعمال بزراعة أشجار لإضفاء مظهر حضارى.

فيما تضمنت الجولة تفقد أعمال رصف وتطوير مدخل مجمع مستشفيات ميت خلف بشبين الكوم ، حيث جارى تنفيذ فرد طبقة الأسفلتية النهائية بطول 800 تقريباً، وخلال تفقده للأعمال وجه المحافظ بتكثيف الجهود والإلتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لأعمال الرصف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما تفقد المحافظ أعمال فرد طبقة السن بطول 400م بطريق ترعة أم موسى الرابط بين ميدان عايدة ومحور صلاح خطاب بنطاق حي شرق شبين الكوم، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الأسبوع القادم.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة التواجد الميدانى بمواقع العمل بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، موضحاً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية والتنموية  تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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