وفد هولندي يبحث سبل زيادة فاعلية استخدام الطاقة بـ"مياه أسيوط"

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد برئاسة المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوفد الهولندي المكون من السيد روبرت مونتالى خبير شئون الطاقة من جمهورية زامبيا وسامية الدرديري خبير شئون الطاقة فى مصر لبحث سبل التعاون لزيادة فاعلية استخدام الطاقة وتطوير التشغيل والصيانة بالشركة.

يأتي ذلك فى إطار التعاون بين VNG international والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية فيما يخص "تعزيز استدامة خدمات المياه فى صعيد مصر".



وصرح المهندس على الشرقاوي رئيس الشركة أن هذه الزيارة تهدف إلى عرض نتائج تقرير مراجعة استهلاك الطاقة وتحديد الخطوات التالية الواجب اتباعها من اجل تضمين توصيات التقرير ونتائج تحليل البيانات فى عمليات التشغيل والصيانة الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى تنفيذ بعض التدريبات ومناقشة الجوانب التي يمكن تحسينها فى إجراءات التشغيل القياسية هذا بالإضافة إلى بحث إمكانية تنفيذ بعض المقترحات منخفضة التكلفة من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.



وأوضح رئيس الشركة أنه خلال الزيارة تم عرض نتائج تقرير مراجعة استهلاك الطاقة وتحديد الجوانب التي تتطلب إجراء بعض التحسينات ومناقشة وتحديد أنشطة وإجراءات خطة العمل للفترة من سبتمبر ٢٠٢٣ إلى مارس ٢٠٢٤ ، بالإضافة إلى تنفيذ تدريب للكوادر المسئولة عن الطاقة بالشركة وبحث إمكانية تنفيذ بعض المقترحات منخفضة التكلفة من أجل ترشيد استهلاك الطاقة من منظور تشغيلي علاوة على فرص استخدام مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة الشمسية المربوطة بشبكة الكهرباء.



هذا بالإضافة إلى مناقشة كيفية تنظيم عملية تبادل المعرفة بين الشركات التابعة فى مجال الطاقة، والاتفاق على أسلوب التواصل بين الخبراء والكوادر الخاصة بالشركات التابعة لتسهيل الإجابة على الأسئلة التي يودون طرحها على خبراء المشروع، مع عرض ملخص لنتائج الزيارة على رئيس الشركة والكوادر ذات الصلة.



قام الوفد الهولندي يرافقهم مسئولى الشركة بزيارة ميدانية بمحطة القوصية للتعرف على طرق التشغيل المثلي سواء من ناحية الكهرباء او التشغيل للمحطة ذاتها، ومناقشة الاستخدام الأمثل للطاقة بالاعتماد على الطاقة النظيفة.



وذكر الشرقاوي أنه تم التوصل إلى الاتفاق على عمل دراسات لبدائل تشغيل المحطات بالطاقة الشمسية والتي تُعد احدى توجهات الدولة للتغيرات المناخية وترشيد استهلاك الطاقة والتى هى من مخرجات مؤتمر المناخ COP 27.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

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