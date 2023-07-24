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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 159 في 24 يوليو سنة 2023، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1173 لسنة 2023، برد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا مصريًا.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتقرر في المادة الأولى بأن ترد الجنسية المصرية لكل من الاثني عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم حسن محمد صلاح وآخرهم كريم أحمد خميس، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، بتاريخ 22 يونيو 2023.

 

الوقائع المصرية الجنسية المصرية

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