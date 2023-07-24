بسبب وفاة والده.. إلغاء ندوة محمد الباز بمعرض بورسعيد للكتاب

ألغى معرض بورسعيد للكتاب ندوة «حوار مفتوح مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز»، والتي كان مقرر عقدها مساء اليوم، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض، نظرًا لوفاة والد الدكتور والإعلامي محمد الباز.

ونعت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، رحيل والد الدكتور محمد الباز، وتقدم رئيس الهيئة بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.