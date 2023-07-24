الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بسبب وفاة والده.. إلغاء ندوة محمد الباز بمعرض بورسعيد للكتاب

محمد الباز
محمد الباز

ألغى معرض بورسعيد للكتاب ندوة «حوار مفتوح مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز»، والتي كان مقرر عقدها مساء اليوم، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض، نظرًا لوفاة والد الدكتور والإعلامي محمد الباز.

ونعت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، رحيل والد الدكتور محمد الباز، وتقدم رئيس الهيئة بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

وفاة والد الإعلامي الدكتور محمد الباز حوار مفتوح مع الكاتب الصحفي فعاليات البرنامج الثقافي عرض بورسعيد للكتاب

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