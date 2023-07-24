منتدى المستقبل يناقش "سيرة وحيدة لقرية صغيرة".. غدا

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء، ندوة نقدية لمناقشة رواية "سيرة وحيدة لقرية صغيرة" للروائي والقاص بيتر ماهر الصغيران، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ومن المقرر أن يناقش المجموعة كل من الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي محمد علي إبراهيم، والقاص والناقد أسامة ريان، وتدير الندوة الكاتبة علياء مصطفى.

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وتنقسم رواية «سيرة وحيدة لقرية صغيرة» إلى جزأين، جزء أول تدور أحداثه في مطلع القرن العشرين، ويمر بطل الرواية بعدد من الأزمات بداية من الفجوة بين الإنسان وطموحاته وتطلعاته لفكرة البطل الشعبي وتحولات هذا البطل الشعبي عبر الزمن، ثم أزمة البطل التحول من الفلاحة إلى الرأسمالية والتحولات التي طرأت على المجتمع المصري بشكل عام فيما بعد الحرب العالمية الأولى وما بعد ثورة 1919.

بينما الجزء الثاني يدور حول دخول تيار الإصلاح البروتستانتي إلى مصر، وخصوصًا مع مطلع القرن العشرين وانتشاره داخل المدن الصغرى والقرى التي حولها والأزمة الروحية التي تصيب البطل وكيف يحاول الخروج منها.

وتعد "سيرة وحيدة لقرية صغيرة" هي الرواية الثانية للكاتب بيتر ماهر الصغيران، وقد صدرت عن مؤسسة بتانة الثقافية في القاهرة عام 2022.

وللكاتب ثلاث مجموعات قصصية هي “صمت الطمي، وقت جيد للتحليق، رجل بمزاج الفسفور”، فضلا عن روايته الأولى "مملكة القطط".

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".



