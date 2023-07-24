41 سنة من الإبداع.. منة شلبي نجمة الأعمال الفنية المعقدة

يوافق اليوم عيد ميلاد النجمة منة شلبي، حيث ولدت في 24 يوليو 1982 في الجيزة، وهي ابنة الراقصة زيزي مصطفى ورجل الأعمال هشام شلبي، وعمتها هي الإعلامية بوسي شلبي.

تعتبر منة شلبي واحدة من أشهر وألمع النجمات في صناعة السينما المصرية الحديثة، وبمناسبة ذكرى ميلادها، نستعرض مسيرتها المهنية الناجحة ونتعرف على بعض من أهم أعمالها، مع بعض الجوائز التي حصلت عليها طوال مسيرتها الفنية.

منة شلبي.. نجمة الأعمال الفنية المعقدة

عرفت الفنانة منة شلبي، من خلال دورها في فيلم الساحر عام 2001، وشاركت بعدها في أفلام عديدة حتى برز اسمها على الساحة الفنية وآخر أعمالها فيلم “من أجل زيكو” الذي حقق نجاحا كبيرا وعرفت بحبها للفن ودعمها لزملائها في الوسط الفني.

منة شلبي هي ممثلة مصرية موهوبة وشهيرة، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها حيث شاركت في بعض الإعلانات والفوازير، ثم اكتشفتها الفنانة سميحة أيوب وقدمتها في مسلسل سلمى يا سلامة عام 2001.

اشتهرت من خلال دورها في فيلم الساحر عام 2001 بجانب الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ومنذ ذلك الحين قدمت العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المتنوعة والناجحة، مثل كلم ماما، فيلم هندي، إوعى وشك، آسف على الإزعاج، حسن وبقلظ، بحب السيما، نور عيني.

تتمتع منة شلبي بشخصية جذابة وطموحة، تحب عملها ولا تهتم بالشائعات أو الانتقادات، تحتفل منة شلبي بذكرى ميلادها في 24 يوليو من كل عام، وهذا العام تكمل 41 سنة من العطاء والإبداع.

منة شلبي صائدة الجوائز:

حصلت النجمة منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عن دورها في فيلم بنات وسط البلد عام 2006، وجائزة أفضل دور نسائي ثان عن دورها في فيلم عن العشق والهوى أمام أحمد السقا عام 2007.

كما حصدت جائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي في 2019 عن مجمل أعمالها، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي عن دورها في فيلم نوارة عام 2016.

كما فازت منة شلبي، بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان موريكس دور عن دورها في فيلم نوارة عام 2017، فضلًا عن حصولها على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان تطوان لسينما بحر المتوسط عن دورها في فيلم نوارة عام 2017، وقد ترشحت منة شلبي لجائزة إيمي العالمية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة.