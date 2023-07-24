الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لليوم الرابع.. "تطبطب" لـ محمد رمضان تواصل تصدرها تريند "يوتيوب"

رمضان
رمضان

يواصل النجم محمد رمضان، تصدره تريند "يوتيوب" لليوم الرابع على التوالي، بأغنيته الجديدة "تطبطب" التي شاركه في غنائها المغني اليوناني ستيفانوس.

وطرح رمضان، أغنية "تطبطب" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" مساء الخميس 20 يوليو، ليتصدر التريند بعد ساعات قليلة من طرحها.

ويواصل رمضان، النجاحات في عالم الموسيقى بأغنيته الجديدة "تطبطب" التي صورها بطريقة الفيديو كليب، وتخطت حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة في 3 أيام فقط.

وقال رمضان عن أغنية "تطبطب": "أول تعاون لي مع الموسيقي اليوناني لما بعتلي الأغنية المغني اليوناني ستيفانوس عجبتني جداً ووافقت اشتغلها معاه ومبسوط دلوقتي أن كل اللي سمعوها حتى الآن عجبتهم وتمنياتي دايماً أن أنال رضا الجمهور الغالي في كل أعمالي القادمة".

https://www.youtube.com/watch?v=ZWzqAB7r47Q&t=1s 

جدير بالذكر أن محمد رمضان طرح في وقت سابق أغنية "ملك السهر". كما حقق نجاحا كبيرا بأغنية "TMO" التي شاركه في غنائها نجم البوب الأردني عصام النجار، ومغني الراب والهيب هوب الكونغولي GIMS.

حقق الإعلان الرسمي للفيلم السينمائي "ع الزيرو" بطولة النجم محمد رمضان، نسبة مشاهدة تخطت الـ2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحه أمس الجمعة.

ووضع محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام، صورة لشخصيته من الفيلم، واحتفل بتحقيق الإعلان 2 مليون مشاهدة وعلق عليها قائلًا: "الإعلان الرسمي لفيلم ع "الزيرو" يتخطى 2 مليون مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة".

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

محمد رمضان يوتيوب النجم محمد رمضان المغني اليوناني ستيفانوس ستيفانوس

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