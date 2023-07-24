عبدالرحيم على ينعى والد الدكتور محمد الباز

نعى عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "البوابة نيوز"، ببالغ الحزن والأسى، والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والذي توفي صباح اليوم الإثنين.

وتقدم رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز» بخالص العزاء لأسرة الفقيد، رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

ونشر الدكتور محمد الباز منشورًا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ينعى فيه والده بكلمات مؤثرة، قائلًا: "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى، اليوم انكسرت مرآتى، اليوم مات أبى".

ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.