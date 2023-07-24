الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

التصريح بدفن جثة عامل دليڤرى سقط من الطابق الـ12 فى دار السلام

جثة
جثة

صرحت نيابة دار السلام الجزئية بدفن جثة عامل دليڤري لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ١٢ أثناء تأدية عمله، عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

ولقي طفل عامل دليڤري مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ١٢، عقب توصيله طلبات لأحد سكان العقار الكائن بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وكان تبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ سقوط أحد الأشخاص من علو وتوفي  بشارع خيري الجندي. وبالانتقال والفحص تبين حال قيام "زياد محمد" ١٤ سنة، عامل دليفري بمحل الحاتي، ومقيم مركز اهناسيا بني سويف متوفي نتيجة إصابته بكسور متفرقة بالجسم.

و قالت التحريات، إن المجني عليه قام بتوصيل طالبات بالعقار محل البلاغ بالطابق الثاني عشر (عقار مكون من ١٤ طابقً)، وعقب تسليم الطلب وقيامه بفتح باب الأسانسير للنزول سقط ببير الأسانسير لعدم وجود الكابينه "متواجدة بالطابق الثالث عشر"، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته. 

وبسؤال كلا من الشهود حارس العقار "أمين محمود" ٣٦ سنة ومقيم محل البلاغ، و"تامر جمال" ٣٩ سنة، سائق، ومقيم محل البلاغ بالطابق الثاني عشر،
أيدا ما جاء بالفحص ونفيا الشبهة الجنائية. 

وتم اتخاذ اللازم قانونًا، والعرض على النيابة العامة.

إثر سقوطه أحد الأشخاص أشخاص أثناء تأدية ابي اصابته اصاب اسانسير إهناسيا بني سويف الانتهاء

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