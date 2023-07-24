الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص على يد زوجة ابن شقيقه خلال مشاجرة عائلية بشربين فى الدقهلية

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه بمنطقة عزبة سرور البحرية بندر شربين محافظة الدقهلية على يد زوجة ابن شقيقه، بعد نشوب مشاجرة عائلية لخلافات بينهم وقيام المتهمة بإلقاء حجر على المجني عليه فأصابت رأسه وأودت بحياته في الحال.

 

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شربين بوقوع مشاجرة بين افراد عائلة واحدة ووجود متوفي بمنطقة عزبة سرور دائرة المركز.


وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة عائلية بين سائق توكتوك وزوجته "طرف أول"، وزوجة ابن شقيقه "طرف ثان" ومصرع سائق التوكتوك. 

وتبين أن أطراف المشاجرة كل من: أسماء عبد الجواد، 25 عامًا، ومقيمة عزبة سرور البحرية ربة منزل، وهشام المغاوري محمد إبراهيم، 52 عامًا، سائق توك توك، بعدما قامت الأولى بإلقاء حجر من الطابق الثالث على الثاني مما نتج عنه وفاته متأثرًا بإصابته.

جرى نقل جثمان المتوفي لمستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وضبط السيدة المتهمة.

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