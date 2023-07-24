أمسية حول "الروح التى سرقت تدريجيا" بصالون سينما وكتاب.. اليوم

"عن الروح التى سرقت تدريجيا" في صالون سينما وكتاب بالجمعية المصرية للتنوير، تعقد في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، أمسية جديدة من أمسيات صالون سينما وكتاب، والذي تنظمه الجمعية المصرية للتنوير، بمقرها الكائن في شارع أسما فهمي بمصر الجديدة.

وتستضيف أمسية اليوم، الكاتبة الروائية الكبيرة سلوي بكر، ومناقشة لمجموعتها القصصية "عن الروح التى سرقت تدريجيًا"، يعقب الأمسية، ومن السابعة والنصف حتي التاسعة والنصف، عرض للفيلم الروائي الطويل A Few Good Men، أو "بضعة رجال أخيار".

وكانت المجموعة القصصية "عن الروح التى سرقت تدريجيا"، للكاتبة سلوى بكر، قد صدرت لأول مرة منذ 23 عامًا، تحديدًا سنة 2000، ضمن إصدارات مشروع القراءة للجميع بمكتبة الأسرة.

وتضم المجموع قصص: كل ذلك الصوت الجميل الذي يأتي من داخلها ــ عن الروح التى سرقت تدريجيًا ــ النهر بحري والنجوم نهاري ــ الأشياء الرمادية ــ انتظار الشمس ــ بنت القنصل ــ لعب الورق ــ أحزان السادة المضحكة ومقالبهم غير المقصودة ــ مناسبة للسعادة ــ الحلم الأمريكي ــ الطرح الأسود ــ فأر أبيض صغير.

وعن المجموعة القصصية "عن الروح التى سرقت تدريجيًا"، للكاتبة سلوي بكر، تقول الناقدة دكتورة فريال غزول: ترفض سلوي بكر نسوية الأدب عندما تستخدم لتعزيز الانفصام بين الجنسين، وترى أن كتابات المرأة يمكن أن تخفف من وطأة الفصل النوعي بين الجنسين بتقديمهما على أساس تكامل إنساني لا صراع جنسي، وهكذا تلغي سلوى بكر تناقض الجنس وترفض قضية المرأة منعزلة عن قضية الرجل والمجتمع ككل.

وفيلم A Few Good Men، أو "بضعة رجال أخيار"، فيلم روائي طويل، إنتاج أمريكي عام 1992، وتبلغ مدة عرضه 138 دقيقة، من بطولة كل من: النجم الأمريكي جاك نيكلسون، ديمي مور، توم كروز، آرون سوركين، كيفين ساندرلاند، ومن إخراج روب راينر.

وتدور أحداث الفيلم، في إحدي القواعد العسكرية الأمريكية، حيث يكلف الملازم "دانيال"، بحل لغز مقتل أحد الجنود على يد زميلاه، تتصاعد الأحداث لتكشف عن فساد وتواطؤ داخل وحدات الجيش للتغطية على القتلة.