مراسل التليفزيون المصري يرصد فعاليات احتفالات مهرجان العلمين الجديدة

قال رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، إن مهرجان العلمين الجديدة شهد اليوم حالة من الزخم والحضور الكبير من المصريين وغير المصريين.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، إلى أن اليوم شهد عددًا من عروض الطائرات الـRC زينت سماء العلمين، وعددًا من العروض المائية، على شواطيء العلمين، التي تزينت بأعلام مصر وأعلام عدد من البلدان العربية الشقيقة، وصاحب ذلك أنشطة قفز بالمظلات، ومع كل مظلة أعلام مصر والبلدان العربية.

وأردف: "الفعاليات متنوعة وشهدن سواحل العلمين اليوم انطلاق عدد من الأنشطة الرياضية، وهناك استعداد لبطولة الجودو العربية، وبطولة البادل والترايثون".