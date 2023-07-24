يمكن اكتشافها فى مرحلة الشباب.. علامات شائعة لمشاكل الإنجاب

تعتبر مرحلة ما قبل الزواج، أو تحديدًا سن البلوغ، من المراحل المهمَّة لكل من الفتيات والفتيان لفهم أجسادهم واكتساب المعرفة حول العوامل التي يمكن أن تؤثر على صحتهم الإنجابية بشكل سلبي.

فيما يلي بعض العلامات الشائعة لمشاكل الإنجاب لدى الشباب، والتي يمكن اكتشافها قبل الزواج، وفقًا لـ« msdmanuals».

1. تأخر البلوغ

يحدث التطور الجنسي عادة في إطار زمني محدد، وقد يؤدي التأخير في إنتاج هرمون التستوستيرون عند الأولاد والإستروجين عند الفتيات إلى تأخر سن البلوغ.

2. قصور الغدد التناسلية الذكرية

قصور الغدد التناسلية هو حالة لا تستطيع فيها الخصيتان إنتاج هرمون التستوستيرون، وهو هرمون يلعب دورًا مهمًا في نمو وتطور الذكور خلال فترة البلوغ.

3. البلوغ المبكر

البلوغ الذي يحدث في وقت أبكر مما هو متوقع يسمى البلوغ المبكر، وهذا يعني أن النضج الجنسي للطفل يتطور في وقت أقرب من المعتاد، فقد يبدأ البلوغ المبكر قبل 8 سنوات عند الفتيات أو 9 سنوات عند الأولاد.

4. انقطاع الطمث

حالة لا يحدث فيها نزيف الحيض عند الفتاة، قد تكون أسباب انقطاع الطمث اختلال هرموني أو عيوب خلقية أو قلة ممارسة الرياضة أو عادات الأكل، والأسباب الأخرى ستكون القضايا المتعلقة بممر قناة الولادة.

5. نزيف الرحم غير الطبيعي

ظاهرة شائعة بين المراهقات حيث يكون نزيف الرحم أطول من المعتاد على فترات غير منتظمة، ويحدث هذا عندما تفشل المبايض في إطلاق البويضة مما يؤدي إلى نزيف أكثر كثافة أو أخف.

6. عدم انتظام الدورة الشهرية أو غيابها

الدورات القليلة الأولية بعد الحيض (أول بداية للحيض) هي في الغالب إباضة وبالتالي يمكن أن تكون الدورات غير منتظمة، ولكن هذا النوع من عدم الانتظام يستقر بدون دواء خلال بضعة أشهر أو سنوات.

7. متلازمة تكيس المبايض

وهو سبب شائع جدًا لحدوث فترات غير منتظمة وضئيلة يمكن أن يرتبط بحب الشباب وزيادة الوزن بشكل غير طبيعي ونمو الشعر غير الطبيعي على الوجه والصدر (الشعرانية) والعقم، ويمكن فرز هذا المرض في الغالب من خلال تغييرات في نمط الحياة مثل التمارين المنتظمة والتحكم في النظام الغذائي وخفض الوزن.

8. فترات مؤلمة (عسر الطمث)

قد تكون تقلصات الدورة الشهرية الشديدة قبل الدورة الشهرية أو خلالها مشكلة صحية كبيرة للشابات، ويمكن أن تكون الأسباب من دورة التبويض الطبيعية إلى الانتباذ البطاني الرحمي، كما يمكن علاج ذلك عن طريق مسكنات الألم العادية، أو الاستشارة، أو العلاجات المنزلية، أو الكمادات الحرارية، أو في الحالات الشديدة عن طريق حبوب منع الحمل (OC) أو في بعض الأحيان الجراحة لعلاج الانتباذ البطاني الرحمي.

9. إفرازات مهبلية غير طبيعية

يمكن أن تكون الإفرازات المهبلية غير الطبيعية ذات اللون أو الرائحة أو الاتساق غير المعتاد المرتبطة بالحكة أو البثور علامة على وجود عدوى أو مشاكل صحية أساسية، وتعد الأمراض المنقولة جنسياً (STDs) سببًا شائعًا لهذه الإفرازات، لذا يجب استشارة الطبيب لهذا الغرض.

10. نمو غير طبيعي

قد تحتاج الأكياس، الكتل في المناطق التناسلية مثل أكياس المبيض والأورام والأورام الليفية الرحمية وكتلة الثدي (الأورام الغدية الليفية) إلى عناية طبية.

من المهم ملاحظة أن الأعراض يمكن أن تحدث أيضًا بسبب مشاكل صحية أخرى وليس كل الأفراد الذين يعانون من هذه الأعراض يعانون من خلل في وظيفة الإنجاب، حيثُ من الأفضل دائمًا استشارة الطبيب من أجل التشخيص والعلاج المناسبين.