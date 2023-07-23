الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العسكرى: التغيرات المناخية قد تتسبب فى تحرك الحزام المائى بإفريقيا

هشام العسكري
هشام العسكري

قال د.هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم الأرض بالولايات المتحدة، إن التوسع في المشروعات الزراعية أمر مهم جدًا لتغير الغلاف الجوي، لأن زيادة المساحات الخضراء يؤدي إلى زيادة امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي خفض احترار كوكب الأرض. 

وأضاف العسكري، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الاحتباس الحراري قد يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة في أماكن، وزيادة البرودة في أماكن أخرى وهذا ليس ظاهرة جيدة، مشيرًا إلى أن البحر المتوسط يقع خارج النطاق الاستوائي، ورغم ذلك درجة حرارة البحر المتوسط زادت أكثر من درجتين.

من المتوقع أن تزيد درجة حرارة المتوسط أكثر من 5 درجات

وأضاف أنه من المتوقع أن تزيد درجة حرارة المتوسط أكثر من 5 درجات، وهذا قد يؤدي إلى بعض الظواهر الطبيعية التي لا تحدث في البحر المتوسط مثل الأعاصير وخلافه.

أشار إلى أن هناك حزاما مائيا حول المناطق الاستوائية، وهذا الحزام قد يتحرك الفترة المقبلة بسبب التغيرات المناخية: "في اماكن خلال 10 أو 15 عامًا قد تشهد هبوط أمطار بصورة كبيرة لم تحدث من قبل، وهناك أماكن لن تشهد سقوط الأمطار".

أستاذ الاستشعار عن بعد هشام العسكري حزام مائي التغيرات المناخية يتحرك البحر المتوسط درجة حرارة

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