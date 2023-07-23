الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ استشعار عن بعد: درجة الحرارة سجلت 70 درجة ببعض الأماكن

طقس حار
طقس حار

قال هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم الأرض بالولايات المتحدة إن احترار الكرة الأرضية، والتصحر والجفاف هي ظواهر ناتجة من التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المناخ سيتجه إلى ما هو أقسى مما هو موجود الآن.

تابع العسكري خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن العالم يشهد الأن زيادة في درجات الحرارة بصورة كبيرة، وهذا العام قد يكون هو الأعلى في درجة على مدى تاريخ الكرة الأرضية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة سجلت 60 و70 درجة مئوية في بعض الأماكن خلال وقت الظهيرة، وهذا من شانه أن يؤثر على صحة الإنسان. 

الثورة الصناعية أدت لزيادة الغازات الدفيئة

وأضاف أن الثورة الصناعية أدت لزيادة الغازات الدفيئة التي تمنع من خروج الأشعة تحت الحمراء لخارج غلاف الكرة الأرضية، وهذا أدى لزيادة الاحتباس الحراري وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة. 

لفت إلى أن هناك ضرورة للحفاظ على الجليد، لأنه يعكس جزء كبير من الطاقة الشمسية، وإذا ذاب الجليد فتقوم المياه بامتصاص درجة الحرارة، ما يزيد من درجة حرارة الأرض.

أستاذ الاستشعار عن بعد درجات الحرارة 70 درجة مئوية بعض الأماكن الثورة الصناعية التصحر

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