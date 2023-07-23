ارتفاع أسعار خامات بترول الخليج

ارتفعت أسعار خامات بترول الخليج، إلى أكثر من 2.5 دولار للبرميل خلال نهاية تعاملات الأسبوع، حيث أدى نقص المعروض من خام القياس العالمي «برنت»، إلى ارتفاع معظم خامات بترول الخليج.

احتياطيات هائلة من النفط

وتعتبر دول الخليج العربي من أهم المنتجين والمصدرين للنفط في العالم، كما تتميز هذه الدول بوجود احتياطيات هائلة من النفط، مما يجعل صناعة النفط من أهم القطاعات الاقتصادية في المنطقة.

تشمل دول الخليج العربي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين، والعرق، والجزائر، والكويت.

تتأثر أسعار النفط في دول الخليج بعدة عوامل، منها:

- العرض والطلب العالمي على النفط:

عندما يكون الطلب على النفط مرتفعاً والعرض محدودًا، فإن الأسعار ترتفع، والعكس صحيح عندما يكون العرض زائدًا عن الطلب.

- التطورات الجيوسياسية:

قد تؤثر التطورات السياسية والأزمات الإقليمية على أسعار النفط في المنطقة، خاصة إذا كانت تؤثر على الإنتاج أو الصادرات.

- الإنتاج والتصدير:

يؤثر حجم إنتاج الدول الخليجية وكميات صادراتها على توازن العرض والطلب على النفط وبالتالي على الأسعار.

- الأحداث العالمية: يمكن أن تؤثر أحداث عالمية غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو التوترات الجيوسياسية الكبيرة على أسعار النفط.

وينشر «الدستور» أسعار بترول الخليج وفقاً لأخر تحديث فى البورصات العالمية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر النفط السعودي الخفيف 83.96 دولار للبرميل.

سعر النفط السعودي الثقيل 81.75 دولار للبرميل.

بينما سجل سعر النفط السعودي الفائق الخفيف 83.31 دولار للبرميل

كما سجل سعر النفط الإماراتي مزيج «مربان» 82.31 دولار للبرميل.

وسجل سعر نفط البصرة الخفيف 81.11 دولار للبرميل.

بينما سجل سعر نفط البصرة الثقيل 78.06 دولار للبرميل.

وسجل سعر النفط الكويتي 81.49 دولار للبرميل.

كما سجل سعر النفط العماني 82.49 دولار للبرميل.

وسجل سعر النفط الجزائري مزيج سهران 80.49 دولار للبرميل.

وسجل سعر خام النفط القطري البحري 80.77 دولار للبرميل.

بينما سجل سعر الخام القطري البري 80.36 دولار للبرميل.