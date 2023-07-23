الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ثعبان يلدغ طفلة فى رقبتها أثناء لهوها أمام منزلها فى الدقهلية

جثة
جثة

 

شهد مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، حادثا بشعا بعد أن لدغ ثعبان طفلة عمرها 11 عاما، من رقبتها حال لهوها أمام منزلها بالقرب من أحد الأراضي الزراعية.

 

وقامت سيارة إسعاف بنقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما يقوم رجال الأمن بسؤال أسرتها عن ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

كان قد ورد إخطار لمأمور مركز شرطة تمى الأمديد من مستشفى تمى الأمديد المركزى بوصول يارا السيد  تبلغ من العمر 11 عامًا، طالبة بالصف الخامس الابتدائى ومقيمة طرف أسرتها بقرية السعودية ومصابة بحالة إعياء "ادعاء لدغ ثعبان".

 

ومن خلال التحريات والفحص وسؤال والدها أفاد بأنه أثناء لهو طفلته بأرض زراعية مجاورة لمنزلهما لدغها ثعبان برقبتها مما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك. 

الأراضي الزراعية الإسعافات اللازمة بمحافظة الدقهلية بالصف الخامس مأمور مركز شرطة محافظة الدقهلية لدغها ثعبان ملابسات الحادث

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