عروض طيران مصرية وإماراتية ضمن فعاليات مهرجان العلمين

قالت نهى درويش، موفدة "القاهرة الإخبارية" من العلمين، إن سماء العلمين اليوم شهدت العديد من عروض طائرات rc التي جمعت القوات المسلحة والطيران الإماراتي وتشاركا في تقديم عروض مميزة بعلمي الدولتين.

أضافت درويش، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تمت إقامة عروض مائية للاحتفال بثورة 23 يوليو، مشيرة إلى أن مهرجان العلمين شهد خلال الأيام الأخيرة أعدادًا كبيرة من المواطنين لمتابعة فعاليات المهرجان.

حفلات مهرجان العلمين

وتابعت أنه بعد حفل الفنان تامر حسني، الذي حقق نجاحًا كبيرًا يوجد 40 حفلًا فنيًا يضم العديد من نجوم مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أن الخميس المقبل حفل للفنان أحمد سعد، ويوم الجمعة حفل للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ومواطنها الفنان راغب علامة، وتليها حفلات لكبار النجوم.