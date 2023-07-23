الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التربية والتعليم: استكمال الاختبارات المتبقية للمعلمين الجدد في "مسابقة ٣٠ الف معلم" الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالها

رضا حجازي
رضا حجازي

 


أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على المتابعة المستمرة لكافة المستجدات المتعلقة بـ"مسابقة ٣٠ ألف معلم".

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور رضا حجازي حرصه على أبنائه من المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار المسابقة، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات الجدد لاستكمال الاختبارات المتبقية لهم في المسابقة الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالها والتي تتعلق بـ( الحمل - الولادة - الوزن الزائد).

كما أكد الدكتور رضا حجازي أنه سيتم التواصل مع مجموعة المعلمين والمعلمات الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالهم باقي الاختبارات، وذلك  من قبل المنسقين المختصين في الوزارة لتوضيح الخطوات المقبلة ومواعيد استكمال الاختبارات عقب انتهاء ظروفهم الصحية.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

إتاحة الفرصة التربية والتعليم والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المعلمين الجدد تنمية مهارات شخصية الطفل مسابقة ٣٠ ألف معلم

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