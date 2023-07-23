الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التنسيقية فى ذكرى 23 يوليو: وعى الشعب كان وسيظل دائمًا جسر العبور لبر الأمان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري العظيم بمناسبـة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.
وأكدت التنسيقية، فى ذكرى ثورة يوليو المجيدة، أن وعي الشعب المصري كان وسيظل دائمًا جسر العبور لبر الأمان وكلمة السر في إنقاذ الوطن من أي منعطفات قد يتعرض لها على مر الزمان.  

وشددت على أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو كانت وستظل إنجازًا وطنيًا مضيئًا انحاز له جموع الشعب المصري العظيم للخلاص من الاستعمار وتبعاته، وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والريادة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الشعب المصري ثورة 23 يوليو المجيدة الحرية والريادة الذكرى الحادية والسبعين

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