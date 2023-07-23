باحث: فرنسا تحاول "التملص" من واجباتها تجاه أزمة المهاجرين

قال طارق عجيب باحث سياسي، إن فرنسا تحاول أن تتملص من واجباتها تجاه أزمة المهاجرين، مشيرًا إلى أن دوافع الهجرة هي الأوضاع الصعبة التي يعيشها المهاجرون ببلادهم مما يدفعهم للبحث عن ملاذ آمن.

وأضاف عجيب، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "ملف اليوم" مع الإعلامية آية لطفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا تريد من اليونان وإسبانيا أن يتحملا الجزء الأكبر من المسئولية وتوطين المهاجرين والإنفاق عليهم خاصة أن هناك اتفاقًا أوروبيًا ينص على توزيع المهاجرين.

انتقاد رئيسة وزراء بريطانيا لفرنسا

وأكد أن سبب تملص فرنسا من دورها هو الذهنية الاستعمارية، والدول الأوروبية كلها انتقدت ما فعلته باريس في الدول الإفريقية وقت استعمارها، مشيرًا إلى أن رئيسة وزراء بريطانيا جورجا ملوني قبل توليها كانت لها تصريحات ضد فرنسا ورئيسها، خاصة أن لفرنسا دورًا كبيرًا في خروج هؤلاء المهاجرين من بلادهم وهي لا تقوم بواجبها الإنساني تجاههم.