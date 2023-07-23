عبدالحكيم: "حلم ناصر" فى التنمية هو الرسالة الأساسية للنظام الحالى

ثمّن عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي لوالده في ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال عبدالحكيم، خلال مداخلة هاتفية مع د. محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه بعد 40 سنة محاولة تغييب لإنجازات عبدالناصر، عندما خرج المصريون في 2013 رافعين صور والده وكانت الأيقونة الرئيسية في ثورة 30 يونيو 2013.

وأضاف: "لما سرق الثورة أعداء جمال عبدالناصر وأعداء مصر، خرج الشعب ورفع صورة جمال، ولما حسوا بدور الرئيس السيسي رفعوا صورته إلى جانب صورة ناصر".

ولفت إلى أن المواءمات والصفقات وصلتنا إن الإخوان سرقوا ثورة 2011، بعدما فشلوا في سرقة 23 يوليو 1952.

ووجه عبدالحكيم رسالة لوالده قال فيها: "بقوله وحشتنا جدًا، كل الناس اللي حاربت وناضلت من أجلهم أنت موجود في وجدانهم، والتنمية اللي بتحلم بها، هي الرسالة الأساسية للنظام الحالي في مصر".