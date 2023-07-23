الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير يكشف الفرق بين الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

الاتجار بالبشر
الاتجار بالبشر

قال د.أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، إن أسباب الهجرة غير الشرعية هى الظروف الاقتصادية التي زادت في إفريقيا بالفترة الماضية، وكذلك النزاعات المنتشرة وآخرها النزاع السوداني وارتفاع البطالة بين الشباب، والتي تصل إلى 30%.

وأضاف زهري، خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامية آية لطفي المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إيطاليا هي بوابة المهاجرين، والذين تضاعف أعدادهم هذا العام إلى 80 ألف مهاجر وصلوا للأراضي الأوروبية، مشيرًا إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني، تريد أن تحقق نجاحًا بهذا الملف كما وعدت في حملتها الانتخابية، ومؤتمر اليوم بادرة لجمعه بين قادة أوروبا وإفريقيا لبحث هذه المشكلة.

المطلوب تنظيم الهجرة غير الشرعية

وأشار إلى أن الهجرة شيء طبيعي، لكن المطلوب تنظيمها وجعل الهجرة غير الشرعية شرعية، مؤكدًا أن الاتجار بالبشر مختلف عن الهجرة غير الشرعية، فالأخيرة هي تسهيل تنقل الأشخاص، أما الاتجار بالبشر فهو التحكم في مسيرتهم. 

خبير السكان الهجرة الغير شرعية الاتجار بالبشر تنظيم الهجرة إيطاليا رئيسة الوزراء الإيطالية

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