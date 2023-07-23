كيف تهدد ارتفاع درجات الحرارة الإنتاج الزراعي في مصر والعالم؟

تهدد ارتفاع درجات الحرارة جميع دول العالم لاسيما تداعيات التغيرات المناخية التي تشكل خطرًا على مختلف القطاعات وخاصةً قطاع الزراعة، حيث تأثرت المحاصيل والأراضي الزراعية بلا استثناء على مستوى دول العالم، وتراجع حجم الإنتاج الزراعي، نتيجة التغيرات المناخي وارتفاع درجات الحرارة.

تجاوزت درجات الحرارة في بعض مناطق الخليج 55 درجة مئوية، وفي الولايات المتحدة بلغت 56 درجة مئوية، وسجلت في دول المغرب العربي لـ50 درجة، وذلك وفق هيئة الأرصاد الجوية.

7 بلدان عربية تأثرت بارتفاع الحرارة

تأثر نحو 7 بلدان عربية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، فإنه وفقاً لمنصة "طقس العرب"، فإن الخرائط الجوية تظهر أن الكتلة الحارة يتوقع أن تؤثر على كل من مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، حيث تقارب درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

ونتيجة لذلك أعلنت بعض الدول العربية ومنها العراق عن تلف المحاصيل الزراعية ولاسيما محصول البطاطس، فيما أعلنت مخاوفها عن تلف محصول الأرز بعد تراجع كميات مياه الأمطار والجفاف الشديد التي تتعرض له المنطقة.

ضعف إنتاجية الأرض الزراعية

وفي هذا الصدد يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن المحاصيل الزراعية تتأثر بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة في الجو، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تلف المحصول الزراعي وضعف إنتاجية الأرض الزراعية.

أوضح أبو صدام لـ "الدستور"، أن الجفاف يؤدي إلى تضاعف كمية الأمطار المتساقطة ومن ثم تأثر المحاصيل الزراعية والأرض بقلة المياه، لذا فإنه تتأثر حجم الإنتاج الزراعي لاسيما الخضروات لأنها تحتاج إلى كميات وفيرة من المياه.

أضاف أبو صدام أيضًا أن بعض المحاصيل الأخرى مثل الأرز والذرة تتأثران الجفاف وارتفاع درجة الحرارة لأنهما يحتاجان إلى الري بكميات كبيرة من المياه فضلًا عن الاستفادة من حجم الأمطار المتساقطة.

ومن جانبه قال عوني الكلوب، رئيس المنتدى العربي للزراعة، أن التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي على مستوى العالم، وذلك بسبب تأثر الحاصلات الزراعية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة حيث وصلت إلى نسب غير مسبوقة وتجاوزت الـ 40 درجة مئوية.

وأوضح رئيس المنتدى العربي للزراعة في تصريحات تلفزيونية أن لا زال العالم لم ينفذ بشكل جيد الخطط التي تقلل من دواعي التغيرات المناخية، مؤكدًا أن التغيرات المناخية أثرت على الحاصلات الزراعية في أوروبا.

وحذر رئيس المنتدى العربي للزراعة من تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ومنها أوروبا فقد تأثرت محاصيل الذرة في أوروبا وغيرها من المحاصيل.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

وكانت حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس في مصر، حيث تستمر الأجواء الرطبة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وسط ارتفاع درجات الحرارة على جميع المحافظات المصرية.

وأرجعت الأرصاد الجوية سبب الطقس شديد الحرارة إلى الكتل الهوائية القادمة من المرتفع الجوي عبر شبه الجزيرة العربية، الذي ساعد على ارتفاع درجات الحرارة، كما أن مرور هذه الكتل عبر البحر الأحمر قلل من سخونتها وخفض من درجات الحرارة.