غادة شلبي: نستهدف 12 سوقًا رئيسية لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية

قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنه جاري العمل على استهفداف 12 سوق سياحى، إضافة إلى 18 سوق فرعى أثبتت جداراتها خلال الفترة الماضية في مقدمتها السوق الألماني ويليه الروسى ثم الإيطالي.

وأشارت "شلبي" إلى أنه من المتوقع أن استقبال أكثر من 800 ألف سائح إيطالى بنهاية العام الجارى.

وأضافت نائب وزير السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه جاري العمل على رفع كفاة المواقع السياحية والأثرية لتحسين التجربة السياحية للسائحين في ضوء محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، ورفع الكفاءة بمختلف المواقع الاثريه كمنطقة الاهرامات والمعابد الاثرية بالاقصر واسوان وغيرهم.

واوضحت “شلبى”أن الوزارة تتوسع فى استخدام التحول الرقمى فقد تم التطبيق نظام الدفع الإلكتروني بكل من المواقع الأثرية بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بميدان التحرير، وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومعبد الأقصر، ومعبد الكرنك، بالإضافة إلى معبد حتشبسوت، والدخول إلى منطقة وادى الملوك، بالإضافة إلى الدخول إلى منطقة وادي الملكات بمحافظة الأقصر.

وأشارت إلى أنه تم تطبيق نظام الدفع الإلكتروني للدخول إلى طريق الكباش ومتحف الأقصر، بالإضافة إلى متحف التحنيط بالاقصر، ومعبد كوم أمبو بأسوان، بالإضافة إلى كل من المواقع الأثرية بأسوان كالمسلة الناقصة، ومعبد ادفو ومعبد فيلة، ومتحف النوبة ، وسيتم تعميم تجربة الدفع الإلكتروني في مختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية.