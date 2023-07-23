7 أسباب تدفع السياحة إلى القمة: 15 مليون ضيف بنهاية 2023

أشاد موقع «travel off path» العالمى بالإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر فى قطاع السياحة خلال العام الجارى، مشيرًا إلى استقبال البلاد أكثر من ٧ ملايين سائح، مع توقعات بزيادة العدد إلى ١٥ مليونًا بحلول نهاية عام ٢٠٢٣، وذلك مقارنة بـ١١.٧ مليون زائر فى ٢٠٢٢.

وذكر الموقع، فى تقرير حديث، أن المدن المصرية نابضة بالحياة، وتمتلك العديد من المعالم القديمة والمناظر الطبيعية الخلابة، لكن هذه ليست الأسباب الوحيدة التى تجذب السياح، فهناك ٧ عوامل رئيسية تدفع محبى السفر حول العالم إلى اختيار «أُم الدنيا».

الأسعار

الأسعار فى مصر مناسبة، ما يجعلها مكانًا ملائمًا لأصحاب الميزانيات المحدودة، فهى تعتبر أرخص بكثير مقارنة بالعديد من الدول الغربية الشهيرة.

ووفقًا لـ«BudgetYourTrip.com»، يبلغ متوسط تكلفة الرحلة التى تستغرق أسبوعًا واحدًا ١٨١ دولارًا فقط للشخص الواحد، دون تكاليف الرحلات الجوية.

تأشيرة

قدمت مصر مؤخرًا تأشيرة دخول متعددة لمدة ٥ سنوات للأجانب، ما يسهل على السياح زيارتها أكثر من أى وقت مضى، إذ يمكن للمواطنين من ١٨٠ دولة، بما فى ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، البقاء لمدة تصل إلى ٩٠ يومًا فى المرة الواحدة، مع إمكانية دخول البلاد ومغادرتها عدة مرات كما يريدون. وكان من الممكن لهذه الجنسيات فى السابق الدخول بتأشيرة لمدة ٣٠ يومًا عند الوصول، لذا فإن خيار الدخول المتعدد لمدة ٥ سنوات هو أكثر إغراءً لأولئك الذين يرغبون فى استكشاف البلد بمزيد من العمق.

بطاقات الائتمان

مصر أكثر ملاءمة لبطاقات الائتمان، فقد أصبح من الشائع فيها استخدام بطاقات الائتمان لدفع تكاليف الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية. وزارة السياحة والآثار المصرية تستخدم، الآن، نظامًا غير نقدى لإصدار التذاكر، وهذا يعنى أنه يمكن لأى سائح استخدام بطاقته المصرفية لشراء تذاكر لمناطق الجذب الشهيرة، مثل الأهرامات والمسلة غير المكتملة وقلعة صلاح الدين الأيوبى.

الرحلات النيلية

توفر مصر خيار الرحلات النيلية الممتعة فى أطول نهر بإفريقيا، إلى جانب العديد من خيارات الرحلات البحرية. «فايكنج أنطون» الذى يعد واحدًا من أحدث وأفخم القوارب، والذى بدأ العمل فى ٢٠٢٣، يقدم رحلة لمدة ١٢ يومًا، ذهابًا وإيابًا، يزور القاهرة والأقصر وقنا وإسنا وأسوان وإدفو، فى تجربة رائعة لرؤية مصر القديمة والحديثة فى كل مرة.

المتحف المصرى الكبير

تشهد مصر افتتاح المتحف المصرى الكبير» فى نهاية العام الجارى، الذى يعد أكبر مجمع متاحف أثرية فى العالم، ويضم أكثر من ١٠٠ ألف قطعة أثرية، بما فى ذلك مجموعة كنز الملك توت عنخ آمون بأكمله، ويجرى حاليًا بناؤه فى الجيزة، على بُعد نحو ١.٢ ميل من أهرامات الجيزة الشهيرة.

الأمان

على الرغم من وضعها ضمن «المستوى الثالث» فى قائمة تحذيرات الخارجية الأمريكية، تظل مصر وجهة آمنة نسبيًا للسياح، الذين يمكنهم زيارة مناطق مثل القاهرة والأقصر وأسوان والغردقة بكل أمان.

الطيران

لم يكن الطيران إلى مصر أسهل من الوقت الحالى، وأصبح المزيد من الأمريكيين قادرين الآن على الطيران مباشرة إلى البلاد، بفضل خط الطيران المباشر من نيويورك إلى القاهرة، الذى أُطلق فى يونيو ٢٠٢٣. كما أُعلن مؤخرًا عن خط طيران بين القاهرة ومدينة مانشستر الإنجليزية، بواقع ٥ رحلات أسبوعيًا، وهو الطريق المباشر الوحيد من المملكة المتحدة إلى مصر. كما أن هناك خطوط طيران أخرى مماثلة بين القاهرة وكل من الهند وبنجلاديش، ستتم إضافتها العام الجارى.