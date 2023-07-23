الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ زراعة يكشف عن تداعيات وقف اتفاقية تصدير الحبوب

الحبوب
الحبوب

قال أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن قمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية التي ستنعقد في روما من 24 إلى 26 يوليو؛ لمناقشة بدائل اتفاقية الحبوب، مهمة جدًا لأننا نعاني من تفاقم أزمة الغذاء.

وأضاف أبواليزيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاقية عند سريانها حققت نوعًا من السيولة والتيسير على مستوى العالم، وخفّضت سعر الغذاء بنسبة 23% بعد ارتفاعه؛ لأن روسيا وأوكرانيا بها 20% من الإمداد العالمي من الحبوب، والاتفاقية وفّرت 33 مليون طن من الحبوب.

بدائل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية ستكون صعبة

وأوضح أن البدائل بعد إيقاف الاتفاقية صعبة، لأن روسيا تعاني من ضغوط ذات صلة بعقوبات من تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية والطاقة، وهو ما فاقم أزمة الإنتاج الزراعي.

ولفت إلى ارتفاع أسعار البدائل، لذا لا بد من تنازلات بين الطرفين، بين الطرف الروسي والأوكراني ودول الاتحاد الأوروبي، منوهًا بأن روسيا تضغط للتخفيف من الضغوط الواقعة عليها، وتريد استعادة البنك الزراعي الروسي لينضم لنظام السويفت العالمي، وكذلك تضغط لرفع جزء من العقوبات في تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة، لأن الاقتصاد الروسي بدأ يئن، بينما أوكرانيا تطمح لاكتساب جزء من المفاوضات.

وأشار إلى أنه عقب توقف اتفاقية الحبوب، بدأت روسيا تهدد بضرب الموانئ، والبدائل هي تحمل سعر الغذاء بأسعار مرتفعة، لأن الموانئ البديلة للتصدير أسعار الشحن منها ستكون مرتفعة، وسنواجه أزمة حبوب وزيت وأعلاف، لذا لا بد من تدخل دولي وإيجاد بدائل.

اتفاقية الحبوب أزمة حبوب ألأسعار الحبوب أزمة غذاء أزمة زيت أزمة أعلاف

مواد متعلقة

الباز يكشف لماذا وزير الدفاع هو من ألقى بيان 3 يوليو؟

هانى الناظر يكشف بدائل واقى الشمس ويحذر من استخدام "الليفة"

كيف تحمى شعرك من مياه البحر؟ هانى الناظر يجيب

هانى الناظر: مياه البحر وأشعة الشمس علاج فعال لحب الشباب

"خُذ معك خل".. نصائح هانى الناظر لمواجهة لدغة قنديل البحر

برلمانية: الحكومة وعدت بعدم تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء عن المصانع

رئيس "الأوكراني للحوار": "فاجنر" تمرد بالتنسيق مع الكرملين للانتقال إلى بيلاروسيا

أمين الفتوى يصدم سيدة تطلب من ابنتها التمسك بزوجها رغم خيانته لها

الأكثر قراءة

تفاصيل مشاجرة أفراد بالشوم داخل البحر.. "مصايف الإسكندرية" توضح

كشف تفاصيل غموض التلاعب فى لوحة سيارة بمدينة الشروق

الأهلى وبيراميدز.. 10 أندية معفاة من الدور التمهيدى الأول لدورى الأبطال

شقت بطنها.. كواليس 15 دقيقة فقدت فيها قمر روحها على يد زوجة أبيها

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. القوات المسلحة تشارك فى إخماد حرائق اليونان

رابط استعلام فاتورة الأرضي شهر يوليو 2023.. تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)