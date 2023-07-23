نيوكاسل يونايتد يتعاقد مع هارفي بارنز حتى 2028

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الأحد، تعاقده مع الجناح هارفي بارنز قادمًا من ليستر سيتي حتى صيف عام 2028.

وبرز بارنز مع ليستر سيتي الموسم المنقضي، مسجلًا 13 هدفًا في الدوري الإنجليزي، لكن ذلك لم يكن كفيلًا لتجنيب فريقه الهبوط.

نيوكاسل رحب عبر موقعه الإلكتروني بلاعبه الجديد البالغ من العمر 25 عامًا، مؤكدين بأنه وقع على عقد يمتد لمدة 5 مواسم، مقابل رسوم غير معلنة.

وأصبح بارنز ثالث صفقات نيوكاسل المتأهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع ساندرو تونالي متوسط ميدان ميلان السابق، والمهاجم الواعد يانكوبا مينته.

بارنز عبر عن سعادته الغامرة بالتوقيع لـ نيوكاسل، معلقًا:"أنا سعيد، إنه ناد مذهل وبالنسبة لي إنها فرصة هائلة للحضور والمشاركة في فريق ناجح يقوم بأشياء مثيرة ، لذلك أنا أشعر بالسعادة لوجودي هنا".

تابع "أعتقد أنه حلم لأي مهاجم أن ينضم إلى فريق مثل هذا، إنه ناد يسير بخطوات عالية ، يتطلب مجهودًا بدنيًا ، لكن يمكنك أن ترى مكافآت ذلك من خلال الفرص والأهداف التي تم تسجيلها ، لذلك أعتقد أنني بالتأكيد سأناسب الأسلوب."

وقال إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل يونايتد:"هارفي موهبة مثيرة أعجبت بها منذ فترة طويلة لذا يسعدني أن أرحب به في نيوكاسل يونايتد".

أضاف:"إنه قوي وسريع وجيد من الناحية الفنية ، وأظهر الموسم الماضي على وجه الخصوص أنه يتطلع إلى الهدف من مراكز واسعة".

وزاد:"سيضيف عنصرًا مختلفًا إلى لعبنا ونتطلع إلى العمل معه ونحن نستعد للموسم المقبل".

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تُقدر بمبلغ 38-39 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات.

وبات نيوكاسل قريبًا من بيع لاعبه الفرنسي ألان سانت ماكسيمين إلى أهلي جدة السعودي.