الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصطافو الإسكندرية: "اعرف حقك" تضمن حقوقنا وتحمينا من الاستغلال

حملة اعرف حقك
حملة اعرف حقك

في إطار تطبيق حملة اعرف حقك على شواطئ الإسكندرية، والتي تتضمن عديد من الحقوق والواجبات التي تطبق بين المصطافين وعمال الشواطئ لتكون لائقة بروادها من اهالي عروس البحر المتوسط وضيوفها من المحافظات المجاورة.

مصطافو الإسكندرية لـ"الدستور": لابد من التفاعل مع حملة اعرف حقك لضمان حقوقنا
قالت إيمان حجازي، من محافظة القاهرة، إنه من الجيد تطبيق حملة اعرف حقك على شواطئ الإسكندرية لمنع حدوث أي تصرفات مخالفة أو غير مستحقه تمارس مع المصطافين دون أي وجه حق.

وتابعت حجازي، أن من أهم محاذير حملة اعرف حقك هي منع تحصيل الأكراميات أو أي أموال غير مستحقه، لتحكي أنها تعتاد على مصيف الإسكندرية منذ سنوات طويلة، وكانت لا تحصل على كراسي وشمسية لها ولأسرتها دون دفع إكرامية تصل لـ100 جنيه، وهذا ما لم يحدث هذا العام، نظرا للتحذيرات والتنويهات المستمره أن تلك الأموال غير مستحقة الدفع.
وأكملت منى بركات، من مدينة بور سعيد، أن مصيف الإسكندرية يرتبط معها بذكريات كثيرة منذ طفولتها، فهي اعتادت أن تأتي سنويا برفقه أصدقائها، لقضاء أيام من إجازتهم الصيفية.

تابعت بركات، أن الحملات التوعوية هامة لحفظ حقوق المصطافين، والتوعية لهم بضرورة الحفاظ على حقوق الشاطئ من نظافة الرملل والحفاظ على نظافة قاع البحر خاصة من البلاستيك لحماية الحياة البحرية.

وواصل زياد احمد، من محافظة الإسكندرية: «أكثر ما يؤذينا كأهل المدينة هو خروج المصطافين بملابس غير مناسبة وغير لائقة بالآداب العامة للطريق ولا بوجه المدينة الساحلية».


وأكد، أنه لابد من الالتزام بضوابط حملة اعرف حقك وتنفيذها، لأن هذا من أبسط الحقوق من زوار المدينة، والالتزام من عمال الشواطئ بتطبيقها ومراجعه أي شخص يخرج إلى الشارع بملابس غير مناسبة.

 

حملة اعرف حقك
حملة اعرف حقك
حملة اعرف حقك
حملة اعرف حقك
حملة اعرف حقك
حملة اعرف حقك
حملة اعرف حقك
حملة اعرف حقك
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