الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل مشاجرة أفراد بالشوم داخل البحر.. "مصايف الإسكندرية" توضح

مشاجرة شاطئ الإسكندرية
مشاجرة شاطئ الإسكندرية

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، بيانًا الآن، ردًا على ما أثير من أخبار، وما تم تداوله من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب مشاجرة بالشوم والعصي على شاطئ ستانلي.

وكشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظه الإسكندرية خلال البيان توضيح حقيقة الأمر لجموع المواطنين بأن هذه المشاجرة قد نشبت بين عدد من المصطافين على شاطئ جزيرة الذهب بمنطقه نفق السادات 45، وليس شاطئ ستانلي، بسبب بعض التصرفات الغير لائقة التي صدرت من بعض افراد العائلتين.

وأكدت مصايف الإسكندرية أنه على الفور قام مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإتحاد كافة الاجراءات القانونية اللازمة واستدعاء قسم الشرطه المختص وتحرير محضر بالواقعة والتي انتهت بالتصالح بين افراد العائلتين وإخراج جميع أفراد المشاجرة خارج الشاطئ للحفاظ على الصفو العام للشاطئ والحفاظ على الهدوء لراحه المصطافين، لذا وجب التنويه والتصحيح للمعلومات المتداولة.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قد أطلقت حملة لتوعيه الرواد والمصطافين بحقوقهم وواجباتهم على شواطئ الإسكندرية. 

الادارة المركزية للسياحة والمصايف الإسكندرية مشاجرة الشوم والعصي شواطئ الإسكندرية

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