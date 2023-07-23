الذكاء الاصطناعي أبرزها.. تجارب طلاب مع بدائل كليات القمة

طب أو هندسة.. ذلك هو حلم الكثير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في ابنائهم، إذ يتمنون طوال سنوات التعليم رؤيتهم في كليات القمة تلك، من أجل المظهر الاجتماعي المُشرف الذي تضمنه تلك الكليات.

ولا يتنازل كثير من الطلاب عن ذلك الحلم، ويسعون لتلك الكليات بالرغم من وجود كليات أخرى بديلة تعتبر من كليات القمة وفي نفس الوقت مطلوبة في سوق العمل الحالي بشكل كبير بسبب التطور التكنولوجي الحالي.

موعد إعلان النتيجة

وتفصلنا أيام قليلة عن ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الحالي، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم موقع نتيجة الثانوية العامة 2023؛ لكي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة والحصول عليها فور ظهورها.

ومن المقرر وفق بيان التعليم أن تنتهي الوزارة، من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد الدراسية بعد غد الثلاثاء، على أن يكون ظهور النتيجة خلال أول شهر أغسطس القادم.

وتعد كليات الذكاء الاصطناعي أحد تلك البدائل الهامة، التي لم يكن عليها إقبال خلال السنوات الماضية، بالرغم من كونها كلية نادرة وتخصص هام بسبب اهتمام الدولة بالذكاء الاصطناعي وكل ما يحيط به.

«الدستور» استعرضت في التقرير التالي تجارب طلاب الذكاء الاصطناعي الذين التحقوا بتلك الكليات كبديل لكليات القمة

أحمد علي: «لم أندم على الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي»

أحمد علي، تخرج في كلية الذكاء الاصطناعى جامعة كفرالشيخ العام الحالي، وهي أول دفعة لتلك الكلية تنتهي من الدراسة بها، بالرغم من قلقه الشديد قبل دخولها بسبب الخوف من عدم إيجاد عمل إلا أنه الآن يشجع الطلاب على الالتحاق بتلك الكلية.

يحكي أن أخيه الأكبر هو من دفعه للالتحاق بتلك الكلية: «كان وقتها مفيش أي كلام عنها ومحدش عنده معلومات عن التخصص دا، ويمكن دا اللي شدني إني أجرب حاجة جديدة، عشان كدة عملت سيرش كويس عن الوظايف المتاحة بعد التخرج».

يقول: «دلوقتي العالم كله بيتكلم عن أهمية الذكاء الاصطناعي ووجوده في كل الشركات والمؤسسات، والرئيس السيسي اتكلم عنه أكتر من مرة، خصوصًا أن فيه مجالات مختلفة كتير فيه، منها برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، الروبوتات والآلات الذكية، وتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، وعلوم البيانات وغيرها كتير من التخصصات».

كان المشروع الذي عمل عليه أحمد وزملائه هو تصنيع روبوت يتم استخدامه في الخدمات الطبية: «كنا وقتها في الكورونا فكان الروبوت بيتم استخدامه مستشفى كفرالشيخ الجامعي بشكل مبدئي عشان يثبت كفاءة».

وتوجد كليات الذكاء الاصطناعي في تسع جامعات حكومية في القاهرة والدلتا والصعيد، وتتنوع الأقسام داخل الكليات لدراسة مجالات مثل برمجة الآلة، واسترجاع المعلومات، وتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، والروبوتات، والآلات الذكية، وعلوم البيانات.

عبدالرحمن: «التخصص نادر ومفيد»

نفس التجربة التي يصفها بالجيدة مر بها عبدالرحمن والذي يتمنى أن يصبح مبرمجًا حيث أنه طالب بالفرقة في الثالثة في كلية الذكاء الاصطناعي بمدينة شبين الكوم في المنوفية، والذي تخصص في ذكاء الألة بسبب حبه الشديد لأعمال البرمجة والحاسبات وكل ما يخصها.

يحب عبدالرحمن البرمجة وأعمال السويفت وير لذلك كان يبحث عن كلية يستطيع من خلالها دراسة تلك الأمور، والتطور فيها من أجل أن يصبح مبرمجًا بعد التخرج وسعى لذلك الحلم من خلال الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي.

بالرغم من الخوف من الالتحاق بتلك الكلية لاسيما خلال عام 2021 حيث كان وقتها طالب بالفرقة الأولى، إلا أنه لم يندم على القرار: «الناس كلها اللي بتحب البرمجة بتدخل هندسة أو حاسبات ومعلومات لكن أنا أختارت التخصص دا لندرته».