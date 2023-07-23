الطلاب المتقدمون لاختبارات القبول بمدرسة الضبعة: "الدكتور زويل مثلنا الأعلى"

يستعد الطلاب الناجحون في الشهادة الإعدادية للخضوع لاختبارات القبول في مدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة بالضبعة في محافظة مطروح، عقب تقديمهم ملفاتهم في المديريات التعليمية، التابعين لها.



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن اختبارات القبول ستجرى في مقرات التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية، مطالبة المتقدمين للانضمام إلى المدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة بالضبعة في محافظة مطروح بمتابعة موقع الوزارة لمعرفة أرقام الجلوس والتوجه لمقر الامتحانات في المواعيد المحددة بمقار المراكز لأداء الامتحانات.



سعي عدد كبير من الطلاب للانضمام إلى المدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة بالضبعة في محافظة مطروح، لذلك رصدت "الدستور" استعدادات عدد من الطلاب لامتحانات القبول في المدرسة، إذ قال محمد إبراهيم، أحد سكان محافظة الجيزة، إنه يحلم بتعلم الطاقة النووية منذ الصغر، ليساعد مصر ويرفع رايتها في العالم، مضيفًا: "الدكتور أحمد زويل مثلي الأعلى".



فيما قال عادل أحمد، أحد سكان محافظة الجيزة لـ"الدستور" إنه يعيش الآن في معسكر مغلق من أجل الاستعداد لامتحانات القبول في المدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة بالضبعة في محافظة مطروح، وأشار إلى أنها حلم من أحلامه.



وأضاف محمود عبدالله، أحد سكان محافظة الجيزة، في تصريح لـ"الدستور": “أتمنى القبول، ووالدي هو من أكتشف عبقريتي في الرياضيات والعلوم”.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتحت باب التقدم للامتحانات المدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة بالضبعة في محافظة مطروح، إلكترونياً بداية من يوم السبت الموافق 15/7/2023 إلى يوم الخميس الموافق 20/7/2023، وأشارت إلى أن من شروط القبول أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون قد نجح في الشهادة الإعدادية بمجموع إجمالي لا يقل عن 260 درجة، وأن تكون نسبة درجاته في مواد الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية عن 95 %.