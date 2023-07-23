الزمالك يحسم موقفه من رحيل أحمد زيزو

حسم نادي الزمالك موقفه من رحيل أحمد سيد "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، في ظل اهتمام بعض الأندية التركية بالحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن إدارة الزمالك أغلقت الباب أمام رحيل زيزو، خاصة أنه من العناصر المهمة بالفريق ورفضت فكرة احترافه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر إن إدارة الزمالك ترى أن هناك غضبًا جماهيريًا حاليًا بسبب رحيل إمام عاشور ومن ثم انضمامه إلى الأهلي، لذلك لا تريد أن تكرر الأمر نفسه مع زيزو، وزيادة حدة الغضب مع الجماهير.

وشهدت الأيام الماضية أنباء قوية عن تلقي أحمد زيزو بعض العروض من أوروبا ورغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي خلال الموسم المقبل.

ولم يبرم الزمالك أي صفقة حتى الآن في ميركاتو الصيف بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي وعقوبة إيقاف القيد التي تعرض لها النادي.