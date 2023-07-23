رسميًا.. "كاف" يكشف موعد قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن موعد قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية (موسم 2023-2024).

وحسبما ذكر «كاف» في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، فإن قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي الأندية ستقام يوم الثلاثاء المقبل 25 يوليو، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، بمقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة.

وأشار «كاف» في بيانه، إلى أنه سيتم البدء أولا بمراسم سحب قرعة كأس الكونفيدرالية، يليها قرعة دوري أبطال إفريقيا، على أن يتم بثها من خلال القناة الرسمية لـ «كاف» على موقع Youtube.

وأوضح البيان، أنه سيشارك في النسخة المقبلة، لدوري أبطال إفريقيا، 54 ناديًا من 42 اتحادًا عضوًا في «كاف»، بينما يتنافس 52 ناديًا يمثلون 41 اتحادًا عضوًا في كأس الكونفيدرالية.

وسيشارك فريقي الأهلي وبيراميدز، في الموسم الجديد لدوري الأبطال، على أن يشارك فريقي الزمالك وفيوتشر، في الموسم الجديد لكأس الكونفدرالية.

يذكر أن الأهلي، هو حامل لقب النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا، عقب تغلبه في النهائي على الوداد البيضاوي المغربي، بينما نال اتحاد العاصمة لقب كأس الكونفدرالية، بعد تغلبه في النهائي على يانج أفريكانز التنزاني.