قرار لوزارة التجارة والصناعة بمد فترة صلاحية لحوم وأسماك مجمدة

نشرت الوقائع الرسمية قراروزارة التجارة والصناعة قرار رقم 233 لسنة ۲۰۲۳الخاص بمد فترة الصلاحية لكل من (الأسماك المجمدة والكبد المجمد) والواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم (٢٦١٣ - 2/2008 ) الخاصة "فترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثانى : فترات الصلاحية" والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام ٢٨٥ لسنة ٢٠٠٦ و ٤٣٤ لسنة ۲٠٠٨ و ۲۰۹ لسنة ٢٠٢٠ لتكون بالنسبة للأسماك المجمدة "تسعة أشهر" وبالنسبة للكبد المجمد "عشرة أشهر" من تاريخ الذبح.

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 233 لسنة ۲۰۲۳ وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة ١٩٦٣ ؛ وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ١٦٣ لسنة ٢٠١٠ بشأن الالتزام بالمواصفة القياسية المصرية (م.ق.م) 1601 - 1/2010 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠٠٦ ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 434 لسنة ٢٠٠٨ ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٦٥٣ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۳۲۲ لسنة ۲۱ ۲ ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (103/4) المؤرخ 7/6/2023 ؛

قــــــــــرر : ( مادة أولى ) تمد فترة الصلاحية لكل من (الأسماك المجمدة والكبد المجمد) والواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم (٢٦١٣ - 2/2008 ) الخاصة "فترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثانى : فترات الصلاحية" والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام ٢٨٥ لسنة ٢٠٠٦ و ٤٣٤ لسنة ۲٠٠٨ و ۲۰۹ لسنة ٢٠٢٠ لتكون بالنسبة للأسماك المجمدة "تسعة أشهر" وبالنسبة للكبد المجمد "عشرة أشهر" من تاريخ الذبح .

( مادة ثانية ) يعمل بهذا القرار فى الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024

( مادة ثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 26/6/2023 وزير التجارة والصناعة المهندس/ أحمد سمير صالح.